Cât te costă să mergi la schi în Sinaia cu familia. Suma fabuloasă pe care o plătești pentru doi adulți și un copil, în weekend

21:50

Alimentele s-au scumpit enorm în ultimul an, iar majorările de prețuri e posibil să existe și în următorul an, conform specialiștilor. Datele statistice arată că cele mai semnificative scumpiri au fost în rândul alimentelor de […] The post Top 5- alimente care s-au scumpit în 2022, în România. Prețurile produselor de bază au explodat! appeared first on Cancan.