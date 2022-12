A murit "tWitch", cunoscutul DJ și dansator din emisiunea Ellen DeGeneres Show. Stephen Boss și-a luat viața într-un motel din Los Angeles

Stephen "tWitch" Boss, DJ-ul emisiunii Ellen DeGeneres Show și dansatorul care a devenit faimos la "So you think you can dance", a murit la 40 de ani.

