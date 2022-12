Dumitru Dragomir, concluzie nemiloasă după eșecul suferit de FCSB în derby: „N-am să înțeleg niciodată, chiar nu sunt în stare să găsească pe cineva acolo?”

17:10

PSG, campioana Franței, conduce în topul marcatorilor la turneul din Qatar. Are 13 goluri, Mbappé și Messi, câte 5, plus Neymar 3. Urmează Barcelona și Man. City cu 8 și Milan cu 7.Campionatul Mondial din Qatar este turneul lui PSG. Nicio altă echipă nu are mai multe goluri marcate prin jucătorii săi decât liderul din Ligue 1. Înaintea finalei sunt 13 goluri, ce au fost reușite de doar trei fotbaliști. ...