Oana Roman vorbește despre relația cu Petre Roman. Care este marele ei regret

15:00

Culiță Sterp a provocat un accident rutier în Cluj-Napoca în urmă cu o lună, iar în prezent se află sub observația oamenilor legii. Concret, pentru o perioadă de 60 de zile, cântărețul se află sub […] The post Culiță Sterp, anunțul care i-a întristat pe fani în pragul sărbătorilor. Ce se va întâmpla cu artistul appeared first on Cancan.