Bancul de weekend | „Fată, trebuie să îți zic ceva”

18:10

Simona Suhoi a fost aproape de a lua o nouă țeapă. Dacă în urmă cu câțiva ani a fost păcălită cu un tablou valoros, de data asta, o femeie a încercat s-o deposedeze de mașină! […] The post ”Mă obligă să-mi vând mașina!” E ultima înșelătorie apărută! Pe ce vedetă a pus ochii escroaca appeared first on Cancan.