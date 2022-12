Moldova la ora 7

18:20

Twitter a suspendat conturile mai multor jurnaliști care scriu despre această rețea de socializare și despre noul ei proprietar, Elon Musk, între ei fiind reporteri de la New York Times, Washington Post, CNN, Vocea Americii și alte publicații, relatează Associated Press.O suspendare controversată și fără explicațiiCompania nu le-a explicat jurnaliștilor de ce le-a suspendat conturile, și nici de ce a făcut să dispară profilele și postările lor din trecut.Musk i-a acuzat însă pe jurnaliști joi seara pe Twitter că au diseminat informații despre locația sa în ceea ce el a spus că ar fi fost „practic coordonate de asasinat”, fără însă să prezinte vreo dovadă care să susțină această afirmație.Suspendarea bruscă a reporterilor a venit după decizia de miercuri a lui Musk de a interzice permanent un cont Twitter care urmărea automat zborurile avionului său privat folosind date disponibile în mod public. După asta, Twitter a modificat regulile pentru toți utilizatorii pentru a interzice diseminarea localizării în timp real a unei persoane.Câțiva din jurnaliștii suspendați joi seara de pe Twitter scriseseră despre noua politică și rațiunile lui Musk de a o impune, între care s-au aflat și acuzațiile lui despre un incident de hărțuire despre care susține că i-a afectat familia marți seara la Los Angeles. „Anti-doxxing”Contul oficial pentru Mastodon, o rețea de socializare descentralizată considerată o alternativă la Twitter, a fost și el suspendat. Motivul e neclar, deși a postat mesaje despre contul care localiza avionul lui Musk.„Aceleași reguli anti-doxxing se aplică și ‘jurnaliștilor’, ca la toată lumea”, a spus Musk joi pe Twitter. El a adăugat mai târziu: „Mă puteți critica toată ziua, dar să faceți cunoscută localizarea mea în timp real și să-mi puneți în pericol familia nu e în regulă”, relatează Associated Press.„Doxxing”, sau „doxing”, se referă la acțiunea de a furniza public informații de identificare despre o persoană, sau o organizație, de obicei prin internet (sursa Wikipedia, n.red). Washington Post și CNN cer respectarea libertății preseiEditorul executiv de la Washington Post, Sally Buzzbee, a cerut ca profilul de pe Twitter al corespondentului Washington Post pentru tehnologie Drew Harwell să fie restabilit urgent. Suspendarea „subminează direct pretenția lui Elon Musk că intenționează să conducă Twitter ca pe o platformă dedicată libertății de exprimare”, a scris Buzzbee. „Harwell a fost suspendat fără nici un de avertizare, proces sau explicație, după ce a publicat informații corecte despre Musk”.CNN a spus într-o declarație că „suspendarea impulsivă și nejustificată a unui număr de reporteri, între care a lui Donie O’Sullivan de la CNN, este îngrijorătoare, dar nu surprinde”.„Instabilitatea și volatilitatea crescânde ale lui Twitter ar trebui să fie un motiv de îngrijorare pentru toți cei care-l folosesc. Cerem Twitter să dea o explicație, și ne vom re-evalua relația cu el în baza răspunsului său”, se mai spune în declarația CNN.Un alt reporter suspendat de pe Twitter, Steve Herman de la Vocea Americii, spune că în opinia sa a fost suspendat pentru că a scris pe Twitter despre alți jurnaliști ce fuseseră și ei interziși din cauză că au o postat despre conturi care au publicat informații despre avionul privat al lui Elon Musk.„Dosarele Twitter”Suspendările vin în timp ce Musk face modificări majore la moderarea conținutului de pe Twitter. El a încercat, prin publicarea unei selecții de documente numite „Dosarele Twitter”, să acrediteze ideea că platforma ar fi suprimat vocile de dreapta sub conducerea precedentă.Musk a promis că va lăsa ca libertatea de expresie să domnească și a restabilit profiluri importante care încălcaseră anterior regulile Twitter contra comportamentelor de promovare a urii și a diseminării de dezinformări dăunătoare, dar a spus și că va suprima negativitatea și ura prin limitarea „libertății de acces” la unele conturi.Vera Jourova: „@elonmusk. (...) Există linii roșii. Și sancțiuni, curând”Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), o organizație non-profit care-i apără pe jurnaliștii din toată lumea, a spus joi seara că e îngrijorat de suspendarea jurnaliștilor de pe Twitter.„Dacă se confirmă că a fost vorba de represalii pentru munca lor, asta ar fi o serioasă violare a dreptului jurnaliștilor de a scrie știri fără teama de a fi pedepsiți pentru asta”, a spus CPJ, citat de Associated Press.Comisarul european pentru valori și transparență Vera Jourova a avut și ea o reacție: „Știrile despre suspendarea arbitrară a jurnaliștilor pe Twitter este îngrijorătoare”, a scris Jourova într-o postare pe Twitter. Regulamentele media actuale ale UE și noile reglementări digitale care intră în vigoare anul viitor cer „respectarea libertății presei și a drepturilor fundamentale”.„@elonmusk trebuie să fie conștient de asta. Există linii roșii. Și sancțiuni, curând”, a spus Vera Jourova.Guvernul Germaniei s-a alăturat și el criticilor. Ministerul german de Externe a spus pe Twitter că „are o problemă” cu imposibilitatea de a urmări conturile suspendate, adăugând: „libertatea presei nu poate fi pornită și oprită după plac”.Purtătorul de cuvânt al diplomației germane Christopher Burger a spus că ministerul de Externe de la Berlin și-a deschis un cont pe Mastodon „pentru a se asigura că e în continuare accesibil”, relatează Associated Press.