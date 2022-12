Floricica Dansatoarea, o apropiată a familiei lui Florin Salam! Ce legătură există între ea și celebrul manelist

23:50

Evenimentul „ELLE Style Awards”, găzduit la Palatul Parlamentului, a adus laolaltă nume grele din showbiz-ul autohton. Tematica petrecerii a fost „Be yourself wearing your black suit”, în traducere liberă „Simte-te confortabil purtându-ți costumul negru”. CANCAN.RO vă […] The post Fiul vitreg al Gabrielei Vrînceanu Firea a stârnit stupoare! Cum s-a afișat juniorul fostului primar general la gala Elle appeared first on Cancan.