De ce s-a supărat Debeljuh pe CFR Cluj » Și-a comparat situația cu un rival de la FCSB, coleg în clinica din Bologna

Liviu Ciobotariu (51 de ani), antrenorul lui FC Voluntari, a comentat egalul cu Farul, 1-1, din etapa 21 a Ligii 1. „Vreau să-mi felicit jucătorii pentru evoluția lor, pentru atitudine. Am făcut un joc bun, exceptând primele 20 de minute, în care am încasat golul. Chiar dacă a fost o deviere, trebuia să fim mai atenți.Sunt mulțumit de joc, dar puteam mult mai mult, la ce situații am avut. Puteam și să câștigăm această partidă. ...