Gabriela Prisăcariu, criticată dur de urmăritori! Ce a postat soția lui Dani Oțil

18:50

Tudor Florin, un tânăr de doar 20 de ani din Sălaj, a avut parte de un destin tragic. Tânărul a murit la două zile după ce a fost externat din spitalul din Zalău. Studentul la […] The post Destin tragic pentru Tudor Florin, un tânăr de 20 de ani din Sălaj. Studentul la Teologie a murit brusc. Ce au descoperit medicii appeared first on Cancan.