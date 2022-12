Imaginea postată de Lineker din Doha a ajuns virală înainte de Argentina - Franța! „E Diego?”

23:00

CS Universitatea Craiova - Chindia 3-0 | Jovan Markovic (21 de ani) a venit foarte încrezător la interviuri după golul superb reușit contra târgoviștenilor. „A fost un meci destul de OK, o execuție foarte frumoasă din partea mea, așa am gândit-o și mi-a ieșit. Sunt foarte încrezător, vă dați seama, dacă așa am gândit-o. Mereu am încredere în mine”, a declarat Markovic. ...