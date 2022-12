Un orădean a inventat toaleta viitorului: ”Nicăieri în lume nu mai există așa ceva”

14:10

Andreea Tonciu a apelat la Bassam Dabbas pentru a-i da ținutele lui. Bruneta s-a lovit de refuzurile hairstylist-ului, iar lui nu-i pasă dacă fosta asistentă TV se supără. A recunoscut-o chiar el, într-un interviu exclusiv […] The post Bassam Dabbas o pune la punct pe Andreea Tonciu, după ce aceasta i-a cerut să… „Mă căpiază! Nu mi se pare OK să vină cineva să ceară” appeared first on Cancan.