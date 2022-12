O agenție internațională de recrutare a mamelor surogat, acuzată că a supus femeile la proceduri medicale riscante

Femeilor recrutate de New Life Global li s-a cerut să se supună unor proceduri medicale „neetice” care le cresc riscul de complicații grave, sugerează o investigație, potrivit The Guardian. New Life Global susține că a intermediat peste 7.000 de tranzacții transfrontaliere între clienți cu sediul în mare parte în Marea Britanie, Europa de Vest și […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea