La Cluj-Napoca se sărbătoresc 230 de ani de teatru în limba maghiară

10:00

Libra Internet Bank continua finantarea prin bursa si listeaza a treia sa emisiune de obligatiuni, in valoare de 4,262 milioane de euro. Obligatiunile se tranzactioneaza pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier LIBRA32E. Libra Internet Bank a vandut anul acesta 8.524 de obligatiuni subordonate, eligibile pentru fonduri proprii de nivel 2, denominate in euro, neconvertibile si negarantate, in cadrul unui plasament privat derulat in perioada 12-26 iulie 2022. Obligatiunile au o valoare nominala unitara de 500 de euro, cu o scadenta de 10 ani, la 29 iulie 2032 si o rata a cuponului fixa de 6.5% pe an, platibila semestrial. Intermedierea ofertei a fost realizata de catre TradeVille. “Cele aproape 50 de milioane de euro pe care le-am atras prin cele trei emisiuni de obligatiuni de pana acum exprima perfect nivelul ridicat de incredere de care Libra Internet Bank se bucura din partea investitorilor. Stim sa ramanem dinamici in decizii si consistenti in strategie, indiferent de perioada, iar acest lucru ne asigura soliditatea si cresterea sustinuta intr-o piata in care, de foarte mult timp, Libra Internet Bank descrie perfect profilul trendsetter-ului in banking. Este cu adevarat o mandrie pentru noi sa revenim la Bursa de Valori Bucuresti, unde suntem prezenti pentru al treilea an consecutiv. Le multumim investitorilor si tuturor celor care au transformat si cea de-a treia emisiune de obligatiuni Libra intr-o poveste de succes”, a declarat Emil Bituleanu, Director General al Libra Internet Bank. „Cu fiecare finantare facem un nou pas in sustinerea companiilor listate la bursa, dar si a economiei locale. Cea de-a treia emisiune de obligatiuni Libra, in euro, intareste astfel ideea ca piata de capital reprezinta un instrument accesibil pentru emitentii aflati in cautarea finantarii. Ne bucuram ca Libra a gasit in noi si de aceasta data partenerul de incredere pentru sustinerea si implementarea planurilor de crestere. Felicitari si mult succes in continuare,” a declarat Radu Hanga, Presedinte Bursa de Valori Bucuresti. ”Luna decembrie a adus o noua emisiune de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti, de aceasta data apartinand Libra Internet Bank, care a emis obligatiuni corporative, in valoare de peste 4 milioane de euro pe Piata Reglementata a bursei. In total, cele trei emisiuni de obligatiuni Libra insumeaza peste 48 de milioane de euro. Increderea acordata in mecanismele bursiere ne arata ca emitentii au gasit solutia de care aveau nevoie pentru finantare planurilor lor. Ne bucuram sa vedem emitenti revenind cu emisiuni de obligatiuni la bursa si speram ca tot mai multe companii listate vor profita in continuare de instrumentele pietei locale de capital” a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti. „TradeVille a avut dintotdeauna drept scop primordial sprijinirea investitorilor in efortul lor de a identifica cele mai interesante oportunitati de investitii. Tocmai de aceea, intermedierea cu succes a emisiunii de obligatiuni Libra Internet Bank ne arata ca putem gasi oportunitati atractive chiar si cand piata nu este la cel mai inalt nivel. Ne dorim sa lucram in continuare alaturi de companii performante si care ofera randamente atractive pentru investitori. Salut cu aceasta ocazie reusitele Libra Internet Bank in domeniul digitalizarii, aclamate de curand prin titlul de „Banca Anului pe Digitalizare” si le urez succes in toate demersurile viitoare”, a declarat Miriam Andrei, Director General TradeVille. Prima emisiune de obligatiuni Libra Internet Bank, in valoare de 4,29 milioane de euro, se tranzactioneaza pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare, din 3 septembrie 2020, sub simbolul bursier LIBRA30E, in timp ce a doua emisiune de obligatiuni, in valoare de 40 de milioane de euro, se tranzactioneaza din 3 decembrie 2021, sub simbolul bursier LIBRA28E pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Libra Internet Bank, membra a grupului american de investitii New Century Holdings, este una dintre cele mai dinamice banci din Romania in ultimii ani, fiind specializata in domenii precum profesiile liberale, proiectele rezidentiale si agribusiness-ul. Banca acorda o atentie deosebita tehnologiei moderne si parteneriatelor cu fintech-urile. Post-ul Libra Internet Bank ajunge astazi la 3 emisiuni de obligatiuni listate la bursa in valoare totala de peste 48 milioane de euro apare prima dată în Transilvania Regional Business.