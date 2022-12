Numai copilăria e glorioasă. Robert ŞERBAN în dialog cu Dorin TUDORAN

22:00

Nu-i pace fără justițieNimeni nu răspunde la ușă sau la telefon la birourile a două din grupurile de campanie legate de scandalul bani-pentru-favoruri de la Parlamentul European, în care se presupune că este implicat Qatar. Nici o lumină acolo.No Peace Without Justice (NPWJ)[Nu-i Pace Fără Justiție], o organizație pro-drepturile omului și pro-democrație, și Fight Impunity [Lupta Contra Impunității], care militează pentru pedepsirea abuzatorilor, au aceeași adresă, într-un bloc de lux din cartierul guvernamental al capitalei belgiene.Șefii celor două organizații sunt printre cele patru persoane acuzate din 9 decembrie de corupție, participare la o grupare criminală și spălare de bani. Procurorii spun în declarația lor că există suspiciuni că anumiți parlamentari europeni și asistenții lor „au fost plătiți cu sume mari de bani, sau li s-au oferit cadouri substanțiale, pentru a influența deciziile Parlamentului [European]”.Qatar respinge acuzațiile că e implicat. Țara din Golf care găzduiește Cupa Mondială la Fotbal s-a chinuit considerabil să-și îmbunătățească imaginea publică și să se apere de criticile substanțiale ale Occidentului referitoare la încălcarea drepturilor omului în această țară, și a făcut recent lobby la Uniunea Europeană pentru chestiuni legate de viză și transportO brățară electronică de supraveghereAvocatul președintelui Fight Impunity, Pier Antonio Panzeri, nu vrea să vorbească. A refuzat să comenteze asupra rolului jucat de clientul său într-o afacere care a zguduit Parlamentul European, și a oprit lucrul acestei adunări legislative asupra dosarelor legate de Qatar.Secretarul general al NPWJ, Niccolò Figa-Talamanca a ieșit din arest, dar trebuie să poarte o brățară electronică de supraveghere. După ce a demisionat de la șefia acestei organizației, pe site-ul său italian grupul i-a lăudat munca, manifestându-și speranța că „ancheta în derulare va demonstra corectitudinea acțiunilor sale”.Împreună cu ei sunt Eva Kaili, care a fost îndepărtată din funcția de vicepreședintă a Parlamentului European după ce a fost pusă sub acuzare, și partenerul ei Francesco Giorgi, care e asistent parlamentar. Pozele postate de ei pe rețelele de socializare arată un atractiv și ambițios cuplu monden mediteranean.După luni de investigații, poliția a făcut mai mult de 20 de percheziții, majoritatea în Belgia, dar și în Italia. Sute de mii de euro au fost găsiți la Bruxelles, într-un apartament, și într-o valiză găsită la un hotel nu departe de Parlament.Telefoane mobile, echipamente electronice și date au fost confiscate de la 10 asistenți parlamentari.„Am făcut totul pentru bani, de care aveam nevoie”Ministrul belgian al Justiției, Vincent Van Quickenborne, a numit pe crucială pe Twitter ceea ce el numește ancheta „Qatargate”, la care s-a ajuns, explică Quickenborne, „mulțumită în parte muncii de ani de ile a Securității de Stat”, agenția de informații a țării.Potrivit a ceea ce ziarul italian La Repubblica și cel belgian Le Soir numesc stenograme ale declarațiilor făcute procurorilor pe 10 decembrie de Giorgi, se presupune că el a mărturisit că gestiona bani în numele unei „organizații” conduse de Panzeri care avea relații cu reprezentanți ai Qatarului și Marocului.„Am făcut totul pentru bani, de care aveam nevoie”, le-a spus Giorgi procurorilor, potrivit La Repubblica. El a încercat s-o protejeze pe partenera sa Kaili, o fostă prezentatoare TV din Grecia de 44 de ani, cu care are o fetiță, și a cerut eliberarea ei din închisoare. Avocatul lui Kaili spune că aceasta nu știa nimic de bani.O obligație „morală”Giorgi a venit în Belgia în 2009. A făcut carieră în Parlamentul European cu grupul de centru-stânga al Socialiștilor și Democraților (S&D). L-a întâlnit pe Panzeri, la vremea aceea parlamentar european, la o conferință. „L-am rugat să-mi dea un post de intern, și a făcut asta”, a spus Georgi în declarația sa.Panzeri a devenit mentorul lui Giorgi, l-a făcut asistent și l-a prezentat lumii din jur, spune ziarul italian. Giorgi s-a declarat ușurat că schema a fost descoperită. A spus despre sine că e un om simplu care s-a băgat în ceva care-l depășea din cauza obligației morale pe care simțea că o are pentru Panzeri.Până la arestarea sa, Giorgi a lucrat pentru un alt parlamentar S&D, Andrea Cozzolino. Vineri, Partidul Democrat de centru-stînga din Italia l-a suspendat pe Cozzolino pe durata anchetei, iar acesta s-a retras temporar din S&D.Zeci de mii de euro la Calusco d’Adda și AbbiategrassoSoția lui Panzeri, Maria Dolores Colleoni, și fiica lui, Silvia Panxeri, au fost arestate la sfârșitul săptămânii trecute în baza unui mandat de arestare european. Un tribunal din Brescia a ordonat punerea lor în arest la domiciliu, a declarat unul din avocații lor pentru Associated Press.Vineri, o sursă juridică confirmat pentru aceeași agenție de presă că aproximativ 17.000 de euro au fost confiscați în timpul unei percheziții acasă la Panzeri, unde locuiește soția sa, în Calusco d’Adda din provincia Bergamo la nord-est de Milano. Poliția a mai confiscat computere, telefoane mobile, ceasuri și documente.Separat, poliția a găsit o cheie la un seif din casa părinților lui Giorgi din suburbia milaneză Abbiategrasso, în care au fost găsiți 20.000 de euro în numerar.Se așteaptă ca soția lui Panzeri să apară luni în fața unui tribunal, care va trebui să decidă dacă s-o extrădeze în Belgia. O audiere similară va avea loc marți pentru fiica lor. Kaili urmează să apară joi în fața unei curți.Răspunderea în fața legii, o lumină călăuzitoareSursa din Milano, care a stat de vorbă cu Associated Press sub condiția anonimității pentru că nu e autorizată să vorbească în public, a spus că anchetatorii italieni investighează și alte persoane, dar a refuzat să le dea numele, spunând doar că nu e vorba de parlamentari europeni sau de persoane asociate cu grupuri de campanie.Multe întrebări rămân fără răspuns în legătură cu acest scandal. Ce oficialități din Qatar sun implicate, dacă sunt implicate? De ce ținta este Parlamentul European? Cât de largă e plasa anchetatorilor? Care a fost rolul lui Panzeri, fostul parlamentar și președinte al Fight Impunity?Nu se vede nici o lumină în biroul său, dar propriile sale cuvinte pe pagina de web a grupului său ar putea arăta calea: „Martin Kuther King Jr. spus cândva: ‘trebuie să ne dăm seama că arcul moralei universale e lung, dar se pleacă în fața justiție’. Dacă e să continuăm spre justiție, răspunderea noastră în fața legii trebuie să ne fie lumina călăuzitoare”, relatează Associated Press.