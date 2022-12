Mirela Vaida se pregătește intens de Crăciun! Ritualul pe care vedeta îl respectă cu sfințenie în fiecare an

18:10

Florica Boboi încheie anul cum nu se poate mai bine. Aceasta și-a îndeplinit visul și a reușit să pună mâna pe marele premiu de la „Chefi la cuțite”, în valoare de 30.000 de euro. Sub […] The post Câștigătoarea sezonului 10 din ”Chefi la cuțite” dezvăluie ce are de gând să facă cu banii câștigați. Florica Baboi: ”Premiul o să îl investesc în…” appeared first on Cancan.