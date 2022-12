BANCUL ZILEI | „Ar trebui să faci dragoste cu mine începând din acest moment”

20:10

Spiritul sărbătorilor de iarnă este simțit din plin de personalitățile din showbiz-ul autohton. În luna în care liniștea sufletească și nostalgia predomină, CANCAN.RO vine cu un material special care o are în prim-plan pe Bianca […] The post CANCAN.RO a aflat cine a dezamăgit-o pe Bianca Drăgușanu în 2022: „Viața este fragilă și… mulți oameni, puțini prieteni” appeared first on Cancan.