Marius Tucă Show începe marți, 20 decembrie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro

11:00

Fostul polițist Marian Godină a povestit în cadrul unui clip, ce experiență neplăcută a avut în momentul în care a primit mâncarea comandată online. Întreaga poveste pe larg, în rândurile de mai jos. Marian Godină, […] The post Ce surpriză a avut Marian Godină, în momentul în care a primit mâncarea comandată online: „În viața mea nu am văzut așa ceva” appeared first on Cancan.