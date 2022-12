LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 300 | „Confruntarea militară va continua”, spune şeful ONU

20:30

Femeia, în vârstă de 30 de ani, ​​a fost reținută luni de poliția din New York, acuzată că i-a spart locuința actorului Robert De Niro și a încercat să-i fure cadourile puse sub bradul de Crăciun, relatează The Guardian. Tânăra, pe nume Shanice Aviles, a fost surprinsă de polițiști intrând în subsolul casei lui De […]