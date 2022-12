Terry Hall, solistul formației The Specials, a murit la vârsta de 63 de ani

Terry Hall, solistul trupei The Specials, a murit la vârsta de 63 de ani, anunță BBC. Cântărețul și-a dobândit faima în anii 1970 și 1980 cu hituri precum Ghost Town, Gangsters și Too Much Too Young.

