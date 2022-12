Lionel Messi, cel mai bun din toate timpurile? Dezbatere amplă în Gazeta de azi: 6 mari fotbaliști analizați, o singură concluzie: „Puricele” e GOAT

16:20

Luna decembrie marcheaza sezonul cadourilor. Dacă in perioada aceasta sezonul sportiv inceteaza pentru majoritatea sporturilor, excepție facand cele de iarnă, putem spune ca se deschide un alt sezon, cel al cadourilor. Așadar, ne-am gandit sa ne uitam care ar fi jucatorii principali in aceasta zona si sa vi-i aducem in prim plan.Luna decembrie marcheaza sezonul cadourilor. ...