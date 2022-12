Încă un fotbalist pe lista neagră la FCSB. “Previzibil, greoi! Cum să îi prelungesc contractul?”

19:10

Cumpărătorii sunt atrași de produsele confiscate de ANAF din magazine datorită prețurilor mici, mai ales în această perioadă. La vânzare pot fi găsite rochii, pantaloni, tacâmuri, tablete, ceasuri smart, flori artificiale, chiar și ornamente de […] The post ANAF a scos la vânzare produse confiscate la prețuri extrem de mici. Rochii de mireasă, sub 200 de lei appeared first on Cancan.