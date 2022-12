Mihai Stoica recunoaște noua mare dilemă de la FCSB: „Nu mi-am dorit niciodată asta! Chiar nu știu, vom vedea”

20:00

Irina Begu (32 de ani, locul 34 WTA) e alături de Simona Halep (31 de ani, locul 10 WTA) în cel mai greu moment din cariera acesteia și povestește cât de atentă e la toate medicamentele și suplimentele pe care le folosește.CONTEXT: Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la ediția US Open din acest an. ...