Alertă alimentară întârziată! Grapefruit roşu din Turcia, plin de pesticide, în Carrefour şi Microfruits

Prima parte a stagiunii 2022-2023 se încheie la Sala Radio cu un eveniment de cea mai înaltă ținută artistică! Vineri, 23 decembrie (de la 19.00) veți asculta la Sala Radio, în primă audiție în România, Swing Symphony, lucrare compusă de celebra personalitate a jazz-ului mondial Wynton Marsalis. Acesta este deținător a 9 premii Grammy și director artistic de jazz al cunoscutului Lincoln Center – New York, una dintre cele mai importante scene ale Americii. O altă creație semnată de artistul american (Blood on the Fields) este prima compoziție de jazz care a obținut vreodată Premiul Pulitzer pentru muzică.