Sore și Pepe prezintă „Te cunosc de undeva!”, ediția specială de Crăciun. „Un sezon în care am simţit intens magia transformărilor”

Aproximativ 100.000 de specialiști din insdustria IT au părăsit Rusia în acest an, după începerea „operațiunii militare speciale” a Moscovei în Ucraina în luna februarie, declarat marți ministrul rus pentru dezvoltare digitală, potrivit agenției AFP, preluată de The Moscow Times. Tinerii ruși au fugit în masă din țară, în special cei care lucrează în sectorul […]