Motivul pentru care Gheorghe Turda este copleșit de emoții, în această perioadă: „Stări inexplicabile”

20:40

Oana Zăvoranu a luat foc pe cei care o acuză ca are foarte multe operații estetice la nivel facial. „Querida” nu a mai rezistat tensiunii provocate de admiratori și a izbucnit în mediul online. Fosta […] The post Oana Zăvoranu, foc și pară pe cei care o acuză că are operații estetice la față. Ce replici dure le-a dat “Querida” răutăcioșilor appeared first on Cancan.