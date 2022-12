Dorian Popa, investiție de milioane de euro. În ce a băgat din nou bani artistul chiar în prag de sărbători

08:50

Nicoleta Dragne se pregătește să devină mămică pentru a doua oară. Fosta ispită nu mai are mult timp până când își va strânge bebelușul în brațe pentru prima oară. Însă, bucuria îi este umbrită de […]