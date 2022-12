Horoscop 22 decembrie 2022. Peștii au parte de o relativă liniște în familie, ceea ce e destul de neobișnuit, situația este pe cale să se schimbe

14:20

Raluka și Pavel Bartoș vor prezenta în acest an PROTEVELIONUL. Pentru show-ul difuzat în noaptea dintre ani s-au pregătit multe momente spectaculoase. Raluka și Pavel Bartoș sunt gazdele celei mai tari petreceri a sfârșitului de an: PROTEVELION 2023. Pe 31 decembrie, începând cu ora 20:00, la PRO TV, telespectatorii vor sărbători intrarea în noul an […]