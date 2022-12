Cum ne pot ajuta jocurile virtuale în viața de zi cu zi?

12:30

Gigi Becali, patronul de la FCSB, spune că nu va transfera niciun jucător în această iarnă. O veste proastă pentru staff-ul tehnic, întrucât antrenorul Mihai Pintilii aștepta întăriri. Luni seara, după ultimul meci al FCSB-ului din acest an, 1-0 cu FC Botoșani, antrenorul Mihai Pintilii a lăsat de înțeles că așteaptă întăriri la nivel de lot în fereastra de transferuri din iarnă.„Nu am cerut jucători, nici nu am dat nume pentru a fi dați afară unii. ...