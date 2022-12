Accident teribil în Petroșani! O mașină a spulberat 6 copii de pe trecerea de pietoni

12:00

Doi tineri au decedat, iar alți doi au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un TIR, în cursul nopții de luni spre marți (19 spre 20 decembrie […] The post Destinul tragic al celor doi tineri care au murit în accidentul din Sibiu. Andrei și Sonja se aflau cu alți 2 prieteni în mașina care s-a izbit de un TIR appeared first on Cancan.