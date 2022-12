BANC | „Bulă, îți ajung 100 de lei ca să nu-i spui mamei că am lipsit ieri până la miezul nopții?”

12:15

Pe data de 20 decembrie, un bărbat s-a sinucis într-o pădure din Poiana Câmpina. Acesta ar fi fost proaspăt divorțat de femeia cu care avea doi copii. Tânărul era din comuna Bobolia și avea vârsta […]