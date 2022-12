Avertizare ANM! A fost emis cod galben de ceață densă pentru mai multe județe. Vizibilitate redusă pe numerose rute

13:20

Mihai Rotaru și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova la finalul acestui sezon, iar Gigi Becali nu este deloc surprins de decizia omului de afaceri. Patronul de la FCSB îl înțelege perfect pe rivalul său, […] The post Gigi Becali rămâne fără un rival în Super Liga! Cine este milionarul care se retrage din fotbal. “E băiat deștept, nu-și bate joc de bani” appeared first on Cancan.