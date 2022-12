Secretul bine păstrat al Paulei Seling. Vedeta a adoptat o fetiță în urmă cu 6 ani!

15:20

Deznodământ șocant pentru o adolescentă hărțuită în mediul online chiar de mama ei. Tânăra primea sute de mesaje zilnic, iar la descoperirea agresorului a fost necesară implicarea experților în informatică de la FBI. Care este […] The post O adolescentă a aflat că persoana care o agresa de 1 an de zile, pe internet, e chiar mama ei. Cum și de ce a făcut femeia acest lucru appeared first on Cancan.