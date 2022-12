Program TV de Crăciun. Ce se difuzează pe Pro TV şi Antena 1 pe 25 decembrie 2022

17:30

Sinisa Mihajlovic a murit la 53 de ani, într-un spital din Roma. Fostul mare fotbalist sârb a dus o luptă lungă cu leucemia. Într-un comunicat, familia acestuia a anunţat „moartea nedreaptă, prematură a unui soţ, […]