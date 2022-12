Medicii au crezut că nu văd bine! Ce gadget au putut găsi în stomacul unui adolescent care acuza dureri de burtă

20:20

Neta Soare este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară, iar de-a lungul timpului a adus fericire pe chipul celor care o ascultă. Interpreta are mereu zâmbetul pe buze, însă în realitate aceasta […] The post Drama artistei Neta Soare! A fost la un pas de moarte în timpul unui turneu appeared first on Cancan.