Întâlnire de gradul zero într-un mall din nordul Capitalei. Cum a fost surprins Ilie Năstase. FOTO EXCLUSIV

22:20

Theo Rose a făcut anunțul pe care îl aștepta toată lumea. Antrenoarea de la „Vocea României” a dezvălui care este sexul bebelușului pe care îl are alături de Anghel Damian. Nimeni nu se aștepta ca […] The post Așteptarea a luat sfârșit! Theo Rose a dezvăluit sexul bebelușului: „Mulțumim tuturor!” appeared first on Cancan.