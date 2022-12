Ucrainenii lăsați fără curent și căldură apelează la surse alternative de încălzire și energie electrică. Cazurile de otrăvire cu monoxid de carbon sunt în creștere

09:30

Ziua trebuie începută cu zâmbetul pe buze, așa că un banc bun este varianta cea mai scurtă pentru a-l obține. Așa că am pregătit unul care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistul de astăzi […] The post BANC | „Bulă, îți ajung 100 de lei ca să nu-i spui mamei că am lipsit ieri până la miezul nopții?” appeared first on Cancan.