Prognoza ANM pentru perioada 26 decembrie 2022 – 23 ianuarie 2023. Temperaturi anormale în România!

16:00

Gabriel Alexandru Panciș este numele unui deţinut de la Penitenciarul Jilava, care primise permisiunea de a ieşi din unitate, dar este acum căutat de poliție după ce nu a revenit, la ora stabilită, în detenţie. […] The post Autoritățile sunt în alertă! Un deținut de la Penitenciarul Jilava care primise permisiunea de a părăsi temporar unitatea nu s-a mai întors appeared first on Cancan.