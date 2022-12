Ce trebuie să știe românii care vor să-și cumpere o casă, în anul 2023. Cât vor fi ratele, după creșterea ROBOR și IRCC

17:20

Patru categorii de angajați vor putea ieși la pensie mai devreme. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care va reduce vârsta standard de pensionare în cazul anumitor români. Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, 21 […] The post Scade vârsta de pensionare în România! Iată care sunt categoriile care se vor încadra appeared first on Cancan.