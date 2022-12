«Nu respirați adânc!»… Paradoxurile poluării atmosferice în Europa

14:10

Raportul final al comisiei Camerei Reprezentanților din Congresul american care investighează insurecția ce a avut loc la Capitoliu pe 6 ianuarie 2021 afirmă că Donald Trump a fost angajat în mod penal într-o „conspirație” pentru răsturnarea rezultatului legal al alegerilor prezidențiale din 2020, și nu a acționat pentru a-i opri pe suporterii lui să atace Capitoliul, relatează agenția Associated Press.Raportul de 814 pagini al comisiei dat publicității joi vine după o anchetă de 18 luni, în care comisia a intervievat mai mult de 1.000 de martori, a avut 10 audieri și a consultat mii de pagini de documente.Cauza centrală a fost „un singur om”: TrumpMartorii, începând de la mulți dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Trump, și terminând cu agenți de poliție și cu câțiva dintre răsculați, au dat detalii despre acțiunile lui Trump în săptămânile de dinaintea insurecției și despre cum campania sa de presiuni de a răsturna înfrângerea sa în alegeri i-a influențat direct pe cei care i-au împins cu brutalitate pe polițiști, au spart geamurile și ușile și au pătruns în clădirea Capitoliului pe 6 ianuarie 2021.Cauza centrală a fost „un singur om”, spune raportul: TrumpCei nouă membri ai comisiei de anchetă au ajuns la concluzia că insurecția a amenințat grav democrația și a „pus în pericol viețile legislatorilor americani”.Într-un cuvânt înainte la raport, președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, aflată la final de mandat, a spus că concluziile comisiei de anchetă ar trebui să fie „un semnal de alarmă pentru toți americanii, ca să vegheze la apărarea Democrației noastre și să le dăm votul numai acelora care-și fac datoria de a ne apăra Constituția”.Cele opt capitole ale raportului vorbesc pe larg despre multele fațete ale ceea ce Associated Press numește remarcabilul plan pe care Trump și consilierii săi l-au pus la cale pentru a-l priva pe președintele Joe Biden de victoria sa.Presiuni pentru răsturnarea rezultatului alegerilor din 2016Membrii comisiei parlamentare descriu presiunile făcute de Trump asupra statelor, a oficialităților federale, asupra congresmenilor și asupra vicepreședintelui Mike Pence pentru a înșela sistemul și a încălca legea.În cele două luni dintre alegeri și insurecție, spune raportul, „președintele Trump și apropiații săi s-au angajat în cel puțin 200 de acțiuni publice sau private de sensibilizare, presiune, sau condamnare, având ca ținte sau legislatori statali, sau administratori electorali locali, pentru a răsturna rezultatele statale ale alegerilor”.Acuzațiile false proferate de Trump privind fraudarea pe scară largă a alegerilor au rezonat cu suporterii săi, a spus comisia parlamentară de anchetă, și au fost amplificate de rețelele de socializare, construind pe neîncrederea în guvern pe care a încurajat-o în cei patru ani de mandat la Casa Albă. El a făcut prea puțin ca să-i oprească pe sprijinitorii lui, când aceștia au recurs la violență și au luat cu asalt Capitoliul.O săptămână încărcată pentru Donald TrumpMasivul raport incriminator vine în timp ce Trump candidează din nou la președinție, și se confruntă cu mai multe investigații federale, inclusiv legate de rolul său în insurecție și prezența de documente secrete la reședința sa din Florida.Săptămâna asta a fost în mod special încărcată pentru el, pentru că se așteaptă ca o altă comisie a Camerei să dea publicității declarațiile sale de impozit pe care timp de patru ani s-a luptat să le țină secrete. În plus, Trump i-a criticat pe Republicani pentru rezultatele sub așteptări în alegerile de la jumătate de mandat prezidențial, fapt care l-a pus în cea mai vulnerabilă poziție politică de când a câștigat alegerile din 2016.Într-o postare pe social media, Donald Trump a spus că raportul este „foarte partizan”, și a pretins în mod fals că documentul nu include îndemnul său de pe 6 ianuarie 2020 ca suporterii săi să protesteze „pașnic și patriotic”. Comisia de anchetă a Camerei Reprezentanților a notat după acel îndemn Trump a făcut o serie de declarații neadevărate legate de alegeri și a folosit un limbaj inflamatoriu cerând mulțimii „să lupte cu îndârjire”.Un act finalRaportul anchetei congresionale e actul final al Democraților din Camera Reprezentanților, care le ce cedează puterea Republicanilor în mai puțin de două săptămâni, și au petrecut mare parte din cei patru ani de mandat investigându-l pe Trump. Democrații au inițiat de două ori procedura de suspendare a lui Trump (impeachment), a doua oară la o săptămână de la insurecție. A fost achitat de Senat de ambele dăți. Alte anchete conduse de Democrați au vizat finanțele, afacerile, legăturile străine și familia lui Trump.Luni, comisia alcătuită din șapte Democrați și doi Republicani au transferat oficial investigația lor către ministerul Justiției, recomandându-i acestuia să-l ancheteze pe fostul președinte pentru patru delicte penale, între care și sprijinul pentru insurecție. În timp ce referințele penale nu au obligativitate legală, ele sunt o declarație finală a comisiei de anchetă, după o investigație în profunzime de aproape o jumătate de an.Donald Trump a încercat să discrediteze raportul, spunând despre membrii comisiei că sunt „niște bătăuși și niște canalii”, în timp ce as continuat să pună în mod fals la îndoială pierderea alegerilor din 2016.