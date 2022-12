Vrei să comanzi mâncare acasă, de Crăciun? Câți lei trebuie să plătești pentru o porție de sarmale sau un platou rece

20:00

În ultima perioadă, guvernul Ungariei a introdus o serie de măsuri pentru a încuraja natalitatea, care este la cote scăzute. Astfel, femeile care nu au împlinit încă vârsta de 30 de ani și au copii […] The post Țara în care femeile sub 30 de ani cu copii în îngrijire sunt scutite de taxe appeared first on Cancan.