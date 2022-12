Criminalul în serie cunoscut ca „ucigașul în bikini” sau „Șarpele” revine în Franța după 20 de ani

18:10

Mai sunt doar câteva ore şi vine Moş Crăciun. Oriunde în lume, seara din ajunul Crăciunului are aceeaşi magie. La Bucureşti, ca şi la New York, Londra, Paris, Madrid, Tokyo sau Moscova, Moş Crăciun este aşteptat să aducă daruri. Îmbrăcat în straie de culoare roşie şi cu desaga plină, el va pune sub brad cadourile mult dorite pentru fiecare dintre noi, după cât am fost de cuminţi sau…de harnici. În fiecare an, în noaptea de 24 spre 25 decembrie, Moşul vine cu daruri, vise şi speranţe pentru fiecare.