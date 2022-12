„Tricolorul” pe care Pițurcă pariază în 2023: „Va fi un câștig pentru națională”

Victor Pițurcă, fostul selecționer al naționalei, mizează pe Olimpiu Moruțan (23 de ani, mijlocaș ofensiv) că ar putea fi un câștig pentru România în viitorul apropiat.În actuala stagiune, Moruțan, împrumutat de Galatasaray la Pisa, are 6 pase decisive și 4 goluri în Serie B. El a lăsat o impresie bună și în partidele amicale disputate de „tricolori” în noiembrie, 1-2 vs. Slovenia și 5-0 vs. Moldova. ...

