Dragomir îi taie elanul lui Rotaru: „A pus antrenor-trăsnet, dar nu poate câștiga campionatul acum”

14:30

Bănel Nicoliță (37 de ani) și-a deschis în primăvara trecută propria școală de fotbal. Are planuri mari și a promis că primul pe care-l va suna în momentul în care va avea un copil foarte talentat va fi Gigi Becali, patronul FCSB.„Cu Gigi am o relație bună. Nu l-am sunat niciodată pentru a-i cere ceva. Sincer! Am mai vorbit când am jucat în Liga 1. Când eram la Viitorul. Știi când îl voi suna? Când voi avea un copil bun la școala mea. ...