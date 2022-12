Simona Trașcă, jefuită în supermarket, în Ajunul Crăciunului!...

14:40

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! În urma tragerii la sorți realizată de Ilona Brezoianu și Șerban Copoț, echipele care se vor duela în ultima semifinală Stand-Up Revolution sunt: Elena Voineag VS Mario Nistor, Florin Gheorghe VS Andrei Negoiță, Teodora Nedelcu VS Augustin Zainea, Tudor Costina VS Sorin Șetreanu, Mădălin Cîrje VS Mirel Popinciuc. Când au aflat că au picat la duel, cei doi prieteni, da...