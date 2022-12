Ce reguli simple respectă Gigi Becali atunci când se roagă. Latifundiarul le-a oferit sfaturi credincioşilor

18:40

Meniul deținuților din penitenciarele din România respectă anumite reguli și trebuie să se încadreze într-o anumită sumă de bani. Iată ce conțin mesele de sărbători ale deținuților. Deși nu sunt mulți care știu, meniul unui […] The post Meniu de pușcărie. Ce vor mânca în ziua de Crăciun milioane de deținuți din penitenciarele din România appeared first on Cancan.