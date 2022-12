Denisa Filcea, cadou de lux de la Flick! Cum a surprins-o Domnul Rimă pe soția sa

19:20

În general, sărbătorile de iarnă reprezintă cea mai frumoasă perioadă din an. Atunci când ne gândim la Crăciun, ne vin instant în minte cadouri, colindători, brazi împodobiți, coșuri îmbelșugate și armonie în familie. Ei bine, […] The post TOP 15 cele mai ciudate tradiții și obiceiuri de sărbători, din lume. N-o să-ți vină să crezi ce fac nemții sau ucrainenii în ziua de Crăciun appeared first on Cancan.