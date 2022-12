Cântecul „Food Aid“, interpretat de LadBaby, pe primul loc în topul muzical de Crăciun din Marea Britanie

Duo-ul LadBaby a ocupat pentru al cincilea an consecutiv primul loc în celebrul top muzical de Crăciun din Marea Britanie, cu cel mai nou single al său, "Food Aid", un cover al cântecului "Do They Know It's Christmas" lansat de supergrupul de caritate Band Aid.

