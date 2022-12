Minodora, sărbători triste anul acesta. Artista îi simte lipsa mamei

23:50

Viața Oanei Roman este departe de a fi una liniștită, cel puțin după ce mama sa a suferit o intervenție chirurgicală dificilă la șold. Recuperarea a mers bine pentru Mioara Roman, datorită îngrijirii de care […] The post Crăciunul la azil, alături de mama ei! ”Vom fi cu ea la masă!” Gestul emoționant făcut de Oana Roman la ceas de sărbătoare appeared first on Cancan.