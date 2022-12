Ce părere are Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, despre banii primiți pe card: „Răul nu se ascunde în cifră, ci în simbol”

23:50

Nu mai e pe ”dezbrăcatelea”! Sexy-vedetele s-au pus pe treabă. CANCAN.RO vă oferă topul de Crăciun, cu frumoasele showbiz-ului cu sacoșele-n mâini! La cumpărături s-au încins ”minunatele”, iar site-ul nostru vă oferă 50 de ”piese” […] The post Antonia, Gina Pistol sau Delia, așa cum nu le-ați mai văzut! Topul finalului de an! Ele sunt sexy-gospodinele care nu au nevoie de ajutor appeared first on Cancan.