Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie cum n-a mai fost. Temperaturi ciudate în București și în celelalte mari orașe din România

13:10

Irina Loghin este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate cântărețe de muzică populară din România. În vârstă de 83 de ani, artista se menține în formă cu ajutorul alimentației și al unui stil […] The post Motivul pentru care Irina Loghin nu va avea carne la masa de Crăciun. ,,Nu aş renunta la acest mod de viaţă” appeared first on Cancan.